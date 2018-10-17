Guardian: Китай и США вышли на путь эскалации конфликта

США и Китай отвергли правила и ограничения, которые удерживали под контролем их глобальное соперничество, вместо этого страны вышли на путь эскалации конфликта, который, кажется, ни одна из сторон не готова остановить, пишет The Guardian.

Китайские власти обвинили Вашингтон в развязывании новой холодной войны, но борьба между двумя державами уже показала, что напряженность в отношениях США и Китая лишь увеличивается. В Вашингтоне в последнее время усилили воинственную риторику, выставляя Китай опасным противником США, отмечает газета.

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Так, в прошлом месяце на заседании Совета Безопасности ООН президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в попытке свергнуть его лидерство путем вмешательства в выборы, напоминает The Guardian. Несколько дней спустя к этим обвинениям присоединился и вице-президент США Майк Пенс.

Как результат — американцы оставили достигнутые в 2015 году договоренности о борьбе с кибершпионажем между экс-президентом США Бараком Обамой и председателем КНР Си Цзиньпином, говорится в материале.

На прошлой неделе министерство юстиции США впервые удалось экстрадировать в страну китайского разведчика Яньцзюнь Сю, которого Вашингтон обвинил в шпионаже. Гражданина Китая экстрадировали в США из Бельгии. Китай в свою очередь обвинил США в фабрикации обвинений против Сю.

Как отмечает газета, Китай больше не бросает вызов США лишь за столом торговых переговоров. Пекин с помощью вооруженных сил расширяет зону своего влияния в тихоокеанском регионе, отмечается в материале.