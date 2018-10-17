Трамп объяснил причину плохих отношений США и России

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов были бы хорошие отношения с Россией, если бы не «дурацкое» расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox Business, передает Daily Beast.

«Я бы мог иметь очень хорошие отношения с Россией. Это дурацкое расследование [о российском вмешательстве] не дает нам установить их», — сказал Трамп.

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Американский президент заметил, что крепкие отношения с Россией являются «хорошей вещью, а не плохой». Также он в очередной раз отверг предполагаемый сговор с Россией во время предвыборной гонки.

«Не было никакого сговора», — подчеркнул президент.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков согласился с оценкой Трампа, который назвал саммит России и США жестким.