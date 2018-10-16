Лавров назвал условие выплаты взносов в Совет Европы

Глава МИД России Сергей Лавров назвал условие выплаты Россией своей части в бюджет Совет Европы, сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, как только права российской делегации в ПАСЕ будут восстановлены, Россия выплатит свою часть.

«Мы подтвердили еще раз официально совсем недавно, что как только наши права будут восстановлены, мы полностью выплатим причитающийся Совету Европы взнос», — сказал Лавров телеканалу Euronews.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Генсека СЕ Турбьерна Ягланда о том, что бюджет следующего года будет формироваться без учета России, Лавров отметил, что Ягланд не имеет другой возможности, кроме как формировать бюджет, исходя из наличных поступлений.