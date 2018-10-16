Politico: Макрон сделал перестановки в правительстве для «перезагрузки» своей администрации

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал перестановки в правительстве, продвинув тем самым своих сторонников, а также неизвестных до этого политиков для «перезагрузки» своего кабинета министров, пишет Politico.

Так, одним из «лоялистов» Макрона издание называет Кристофа Кастанера, который был назначен на пост министра внутренних дел. Politico называет Кастанера одним из его самых верных союзников французского лидера. Ранее он был лидером правящей партии Макрона «Вперед, Республика!». Помимо этого, в материале отмечается, что французский лидер назначил неизвестных широкой общественности политиков в министерство культуры Франции, которое возглавил выходец из парламента Франк Ристер, и в министерство сельского хозяйства — Дидье Гийом.

Тем не менее, новые перестановки сохранили идеологический подход «ни правой, ни левой» администрации Макрона, пишет журнал. В октябре в отставку ушел Жерар Колломб, который был одним из самых приверженных Макрону людей и возглавлял министерство внутренних дел. Экс-глава МВД решил баллотироваться на пост мэра в Лионе. После этой отставки предполагалось, что Макрон проведет широкие перестановки в своем правительстве. Однако «перезагрузка» затянулась на 13 дней, во время которой потребовались отсрочки, так как пять кандидатов, как говорится, отказались от министерских постов, пишет издание.