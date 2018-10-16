Место Кучмы в контактной группе по Донбассу занял советник Порошенко

На заседаниях трехсторонней контактной группы по Донбассу Украину представляет советник президента Руслан Демченко. Об этом сообщила вице-спикер Рады Ирина Геращенко, передает «112 Украина».

«Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину во время этого заседания представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко», — сказала Геращенко.

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Тем не менее официального назначения на этот пост пока не состоялось.

Ранее пост представителя Киева на переговорах покинул бывший президент Украины Леонид Кучма. Позднее СМИ писали, что его может сменить еще один экс-президент — Виктор Ющенко.