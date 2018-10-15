РПЦ разорвала общение с Константинопольским патриархатом
Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, сообщает РИА «Новости».
Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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Уточняется, что решение было принято на заседании Священного Синода, главной темой которого стала оценка действий Константинопольского патриархата на Украине.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что православная церковь преодолеет кризис и сможет сохранить единство.