Трамп направит Помпео в Эр-Рияд для расследования исчезновения журналиста

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом об исчезновении в Турции журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом он написал в твиттере.

По словам Трампа, лидер королевства заявил, что ему ничего не известно о судьбе Хашукджи, и что Саудовская Аравия вместе с Турцией пытаются установить обстоятельства его исчезновения.

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Трамп также рассказал, что направит в Саудовскую Аравию госсекретаря США Майка Помпео для расследования.

Ранее Дональд Трамп пригласил для разговора невесту пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.