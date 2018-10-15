Politico: выборы в Баварии просигнализировали Берлину о растущем недовольстве немцев

Баварский «Христианско-социальный союз» на выборах в парламент получил наихудший результат за почти 70 лет, посылая четкий сигнал Берлину о том, что растущее число немцев, которое находится в поисках альтернативы для правящей партии, недовольно направлением страны. Об этом пишет Politico.

«Христианско-социальный союз Баварии» находится в коалиционном блоке канцлера ФРГ Ангелы Меркель совместно с партией «Христианско-демократический союз Германии». Как отмечает издание, ХСС, которая удерживала доминирующие позиции в баварском парламенте со времен Второй мировой войны, потеряла свое абсолютное большинство после прошедших в выходные выборах.

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Politico отмечает, что насущным вопросом после такого результата правящей в Баварии партии является то, какое влияние выборы смогут оказать на правительство в Берлине. С уменьшением поддержки Меркель в Германии растет сомнение и в том, что ее правительство сможет продержаться свой полный срок до осени 2021 года, по крайней мере, в нынешнем составе, отмечается в материале.

Бавария считается самым процветающим регионом Германии с уровнем безработицы ниже 3%, добавляет издание. Однако те конфликты, которые появились после сильнейшего притока беженцев в 2015 году, буквально выбили политическую систему государства из колеи, констатирует Politico.