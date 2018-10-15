Эксперт прокомментировал отзыв избиркомом Хакасии иска об отмене регистрации Коновалова

Политолог Андрей Колядин назвал правильным решение избиркома Хакасии об отзыве иска об отмене регистрации кандидата в губернаторы Валентина Коновалова

«Если бы оно не было принято, было бы очень жесткое протестное голосование – на этих выборах и на следующих, неважно. Голосовали не за Коновалова, а против власти – и если бы власть аннулировала результаты столь жестко, это не улучшило бы доверия к ней», — заявил Колядин в интервью «Газете.Ru».

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«Хотелось бы отметить деятельность нового врио [Михаила Развозжаева] – то, что он поддержал это решение, говорит о том, что он понимает ситуацию в регионе», — подчеркнул он.

«В складывающейся ситуации или вообще о Коновалове сложно что-то сказать – он, безусловно, технический кандидат и не был лидером с самого начала. Это видно и по его поведению во время предвыборной кампании. Протестное голосование сыграло ему на руку, — констатировал Колядин. — Сможет ли он справиться с теми угрозами, которые стоят перед республикой-банкротом, управляемой из федерального центра? Большие сомнения. Москве же крайне важно доверие к тому руководителю, который находится во главе подобного субъекта».

«Конечно, в Коновалове могут раскрыться таланты невероятного стратега и управленца, — допускает эксперт. — Но этого может и не случиться, и хотелось бы, чтобы такой республикой управлял профессионал».