Политолог рассказал о работе с Донбассом в администрации президента

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что в новом управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента России ряд чиновников будет курировать отношения с Донбассом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В начале октября российский президент Владимир Путин преобразовал управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству. Курировать ведомство продолжил Олег Говорун.

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По словам политолога, курированием отношений с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками займется Алексей Филатов. До этого он работал в управлении, отвечая за связи с Южной Осетией. Тематикой Донбасса чиновник занимается с августа.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил о попытках спекуляций на теме переговоров по Донбассу.