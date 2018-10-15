СМИ узнали о планах Трампа закрыть посольство США в Турции

До освобождения Анкарой американского пастора Эндрю Брансона президент США Дональд Трамп планировал отозвать всех дипломатов из Турции. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в Белом доме и Госдепартаменте.

По данным телеканала, Трамп крайне сильно разозлился на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана из-за ситуации с Брансоном. В частности, он поручил разработать план закрытия посольства США и всех дипломатических представительств в стране.

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Окружение Трампа по-разному восприняло инициативу, подчеркивает ABC. Так, глава аппарата Белого дома Джон Келли предложил вывезти из Турции только вспомогательный дипломатический персонал, тогда как советник Трампа Джон Болтон полностью поддержал президента. Наиболее сильно идее противостоял госсекретарь США Майк Помпео. Ему удалось убедить Трампа, что такой шаг нанесет непоправимый удар отношениям двух стран.

В Госдепе опровергли информацию о подобной инициативе. В Белом доме отказались от комментариев.

Турецкий суд освободил пастора Эндрю Брансона 12 октября. Мужчина был арестован в Турции в 2016 году, ему предъявили обвинения в терроризме и шпионаже.