Египет призвал к «прозрачному» расследованию исчезновения саудовского журналиста

Министерство иностранных дел Египта призвало к «прозрачному» расследованию исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи после его визита в посольство Саудовской Аравии в Турции, передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Также в МИД Египта предостерегли от использования данного дела для оказания политического давления на Саудовскую Аравию.

Реклама

«Египет подчеркивает важность раскрытия правды о происшествии в ходе прозрачного расследования», — говорится в заявлении египетского министерства иностранных дел.

В ведомстве подчеркнули, что «с обеспокоенностью» следят за развитием ситуации и поддерживают усилия Саудовской Аравии по расследованию.

Ранее американская газета The Washington Post писала, что Турция уведомила США о доказательствах смерти саудовского журналиста.