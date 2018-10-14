Главы МИД Сирии и Ирака решили ускорить открытие границы

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем провел в Дамаске встречу со своим коллегой из Ирака Ибрагимом аль-Джаафари, передает сирийское информационное агентство SANA.

Сообщается, что в ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили «ускорение» открытия пограничных переходов между двумя странами. Предполагается, что это решение окажет позитивное влияние на рост товарооборота между странами и повысит мобильность граждан.

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Как отмечает Reuters, военные США перекрыли автомагистраль, соединяющую Багдад и Дамаск, хотя и оставили небольшой пропускной пункт в районе города Абу-Камаль исключительно для военных и правительственных нужд.

Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США отчиталась об убитых с 2014 года в Сирии и Ираке мирных жителях.