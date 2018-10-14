Трамп возмутился намекам на симпатии к рабовладельцам

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере возмутился намекам СМИ на его симпатии к рабовладельческим штатам Юга в период гражданской войны в США.

Возмущение главы государства вызвало освещение рассказанного им анекдота в ходе предвыборного митинга в Огайо. В рассказанном Трампом анекдоте говорилось о том, как «до фобии» боявшийся главнокомандующего армии Юга Роберта Ли президент США Авраам Линкольн призвал на помощь уроженца Огайо Улисса Гранта, который учился вместе с Ли. Грант, чьим военным талантам, по словам Трампа, «не помешала даже проблема с выпивкой» сумел остановить Ли и выиграть войну.

Реклама

»NBC News полностью и целенаправленно изменили акцент и смысл моей истории о генерале Роберте Ли и генерале Улиссе Гранте. Вообще-то, это была похвала воину Гранту и великому штату, в котором он был рожден. Как обычно, бесчестная журналистика. Даже популярные СМИ обескуражены!», — написал Трамп.

Телеканал NBC сопроводил сообщения о выступлении Трампа фразами о том, что он назвал Роберта Ли «замечательным генералом».