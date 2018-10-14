Посол Китая в США пожаловался на Трампа

Посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай заявил, что политическое окружение президента США Дональда Трампа в Вашингтоне сильно «сбивает с толку» зарубежные дипмиссии, передает Fox News.

По словам Тянькая, американские военные корабли вблизи Китая «перешли в наступление». Он также пожаловался, что как китайская, так и другие иностранные представительства в США зачастую не понимают, кто принимает решение от имени Соединенных Штатов.

Реклама

«Если честно, я общался с послами других стран в Вашингтоне, и у них те же проблемы. Они не знают, кто принимает финальное решение. Разумеется, последнее слово должно быть за президентом, но кто какую роль при этом играет? Порой это все очень запутанно», — сказал Тянькай.

Китайский посол подчеркнул, что его страна не хотела начинать торговую войну, однако свои интересы Китай намерен защищать.