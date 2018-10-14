Дуда указал на обязанность поляков нести правду о холокосте

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на месте бывшего концентрационного лагеря Собибор заявил, что поляки должны рассказывать мировому сообществу правду о холокосте. Слова президента передает РИА «Новости».

Говоря о месте, где находился Собибор, Дуда заявил, что здесь происходили как «страшное преступление», так и «героическое сопротивление».

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«Мы, поляки, считаем своей обязанностью нести миру правду о холокосте», — отметил Дуда.

Польский президент подчеркнул, что восстание в Собиборе не только позволило освободиться 300 узникам, но также показало, что преступники не останутся без наказания.

Среди прочих официальных лиц памятное мероприятие посетил посол России в Польше Сергей Андреев.

Ранее Дуда отменил уголовное наказание за обвинение Польши в холокосте.