Трамп охарактеризовал освобожденного из тюрьмы Турции пастора Брансона

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере поделился впечатлением от освобожденного из турецкой тюрьмы пастора Эндрю Брансона и его супруги Норин, которые посетили Белый дом.

Трамп отметил, что день возвращения Брансона на родину является «важным». Также он напомнил, что пастор мог бы получить 35-летний тюремный срок в Турции.

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«Встретились в Овальном кабинете [Белого дома], отличные люди!», — заметил Трамп после официального визита супругов в субботу, 14 октября.

Ранее сообщалось, что пастор Брансон попросил бога дать Трампу суперспособность.