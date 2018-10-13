Ющенко указал на важность сохранения контактов Москвы и Киева

Бывший украинский президент Виктор Ющенко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что Россия является одним из геополитических интересов Украины. Слова экс-президента передает РИА «Новости».

Во время интервью Ющенко рассказал, что после того, как он занял президентское кресло, он первым делом поехал в Москву вопреки непониманию со стороны части населения Украины. Он отметил, что после визита пытался объяснить украинцам, что интересы страны лежат «не только на западе, но и на севере, и на востоке, и на юге».

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«В России находится много украинских интересов, которые надо развивать. Там проживают более 12 млн украинцев. Конечно, это очень важно», — подчеркнул Ющенко.

При этом экс-президент отметил, что в настоящее время нет ясности относительно того, как Москве и Киеву стоит выстраивать отношения.

Ранее Ющенко заметил попытки спекуляций на теме переговоров по Донбассу.