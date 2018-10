Освобожденный пастор Брансон прилетел в Вашингтон

Американский пастор Эндрю Брансон, который ранее был освобожден турецким судом, прибыл в Вашингтон. Об этом в своем твиттере написал Тони Перкинс, представитель комиссии Соединенных Штатов по международной религиозной свободе.

«Только что сели на базе [ВВС] Эндррюс с пастором Брансоном и его женой Норин», — написал Перкинс.

Реклама

Он отметил, что супруги обрадованы своему возвращению домой. Также Перкинс подчеркнул, что быть американцем при нынешней администрации США «кое-что означает».

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл подробности освобождения пастора, который поссорил США и Турцию.

В субботу, 13 октября, Трамп и Брансон проведут встречу.

Just landed at Andrews AFB with Pastor Brunson and his wife Norine. They are thankful to be safely home in the USA. Under this administration being an American means something! @realDonaldTrump @VP @SecPompeo pic.twitter.com/YOjoEOCX6k