Трамп раскрыл подробности освобождения пастора, который поссорил США и Турцию

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что американская сторона не заключала с Турцией сделки для освобождения пастора Эндрю Брансона.

«Не было никакой сделки с Турцией об освобождении и возвращении пастора Эндрю Брансона», — написал Трамп.

Реклама

Американский президент также подчеркнул, что он не заключает сделок для освобождения «заложников». При этом Трамп отметил, что на освобождение Брансона власти США отреагировали с «огромной признательностью».

Президент Соединенных Штатов предположил, что освобождение пастора может привести к установлению между США и Турцией «хороших, а может и прекрасных» отношений.

Турция арестовала Брансона по подозрению в причастности к попытке государственного переворота. После этого США ввели санкции против Турции, которые, в частности, привели к обвалу турецкой лиры.

Ранее стало известно, что Трамп встретится с Брансоном в Белом доме.