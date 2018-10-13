Порошенко рассказал, какой карьеры его лишила судьба

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что после окончания школы поступил в высшее мореходное училище и стал старшиной кубрика после окончания школы, передает «112 Украина».

«Мало кто знает, что после окончания школы, я поступил в высшую мореходку. Даже успел стать старшиной кубрика, а потом одновременно пришли документы, что я поступил в институт Международных отношений. Эта судьба лишила меня морской стези», — сказал Порошенко.

Реклама

Об этом Порошенко рассказал в ходе своего выступления в Херсонской государственной морской академии.

Ранее по телевидению впервые продемонстрировали комнату, в которой жил действующий президент России Владимир Путин во время учебы на разведчика.