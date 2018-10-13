Трамп встретится с освобожденным в Турции пастором

Президент США Дональд Трамп заявил, что освобожденный в Турции пастор Эндрю Брансон посетит Белый дом. Об этом сообщает NBC News.

По словам американского президента, Брансон уже вылетел из Турции. Он отметил, что пастор сделает остановку в Германии для «полной проверки».

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«После этого он прибудет в Овальный кабинет [Белого дома], вероятнее всего в субботу», — сказал Трамп.

Ранее Госдеп США призвал Турцию отпустить всех американцев после освобождения Брансона.