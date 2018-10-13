WSJ: Трамп хочет назначить посла в Канаде на место Хейли в ООН

Президент США Дональд Трамп «очень серьезно» рассматривает кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на пост постпреда страны в ООН. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о своей скорой отставке. Многие СМИ начали спекулировать о том, кем американский президент заменит Хейли.

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По данным WSJ, текущим фаворит является Келли Крафт. В частности, Трамп уже провел несколько встреч с ней. Кроме того, подчеркивает газета, в Белом доме к Крафт относятся с большим уважением.

Накануне сообщалось, что бывший заместитель советника по национальной безопасности президента США Дина Пауэлл отказалась от поста постпреда при ООН.