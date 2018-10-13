Экс-госсекретаря США, бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон лишили доступа к секретной информации правительства. Об этом говорится в письме Госдепартамента, которое публикует Politico.

Клинтон перестала иметь доступ к секретным сведениям с 30 августа этого года. Подчеркивается, что это было сделано по ее просьбе.

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Кроме того, доступа к секретной информации лишилась помощница Клинтон Шерил Майлз, а также четыре человека, имена которых в документы скрыты.

В августе СМИ сообщали, что компания из Китая взломала частный сервер Клинтон.