Госдеп призвал Турцию отпустить всех американцев вслед за Брансоном

Госсекретарь США Майк Помпео призвал турецкие власти освободить всех задержанных американских граждан. Об этом он написал в твиттере на фоне освобождения американского пастора Эндрю Брансона.

«Пастор Брансон наконец-то возвращается домой в Америку после суровых испытаний... Надеемся, что турецкое правительство быстро освободить других американских граждан и местных сотрудников Госдепа», — написал Помпео.

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Ранее пастор был освобожден по решению суда, он уже вылетел в США. При этом СМИ писали, что Вашингтон и Анкара заключили секретное соглашение, по которому США ослабят экономическое давление на Турцию.

Турция обвиняла Эндрю Брансона в шпионаже и терроризме.