Антонов допустил наличие планов США по выходу из ДРСМД

Российский посол в США Анатолий Антонов не исключил, что американская сторона ищет предлог для выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Выйти из ДРСМД, разумеется, обвинив в этом Россию», — отметил Антонов.

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Он также добавил, что в фокус внимания международной общественности «попадают лишь озабоченности США».

Антонов подчеркнул, что российская сторона считает это «некорректным».

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил России ответом на нарушение ДРСМД.