Источник: Помпео и глава МИД Турции переговорили после освобождения Брансона

Госсекретарь США Майк Помпео, 25 июля 2018 года Susan Walsh/AP

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу после освобождения американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, Помпео и Чавушоглу провели телефонные переговоры.

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Как отмечается, тема разговора пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал освобождение Брансона.