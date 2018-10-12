Источник: Помпео и глава МИД Турции переговорили после освобождения Брансона
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу после освобождения американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, Помпео и Чавушоглу провели телефонные переговоры.
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Как отмечается, тема разговора пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал освобождение Брансона.