Во ВЦИОМе прокомментировали колебания оценок работы органов власти в последнем опросе

Оценки органов власти и их руководителей на прошедшей недели были стабильны, заявил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя данные опубликованного в пятницу опроса.

«Они находятся в границах сформировавшегося коридора значений. Фиксируемые колебания носят волнообразный характер. Такая ситуация позволяет говорить об устойчивости общественно-политической ситуации, настроений россиян», — констатировал Мамонов.

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Согласно данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности президента РФ скорректировался до 64,6%, правительства России — до 41,5%.

«Не оправдались негативные прогнозы относительно снижения легитимности власти после принятия окончательного решения по формату изменений в пенсионное законодательство. Скорее всего, это связано с рутинизацией вопроса, — констатировал эксперт. — Дополнительным фактором в пользу данного объяснения является и снижение уровня протестных настроений, фиксируемое в течение последних недель».