Эксперт прокомментировал изменение рейтинга президента в опросе ВЦИОМ

Для социологических опросов характерны сезонные, цикличные колебания, заявил «Газете.Ru» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, комментируя опубликованные в пятницу Всероссийским центром изучения общественного мнения рейтинги доверия политикам, одобрения работы государственных институтов, рейтинги партий.

«Например, как правило, к зиме или к осени, когда приходят холода и начинает рано темнеть, негативное отношение к политикам и их деятельности незначительно, но на несколько процентов усиливается. Весна, как правило, дает более позитивные всплески рейтинга. В это время года у политически активных граждан начинаются обострения, что тоже сказывается на отношении к власти и к политическим процессам внутри страны. При этом уровни доверия и одобрения могу колебаться в зависимости от региона», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

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Согласно данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности президента РФ скорректировался до 64,6%, правительства России — до 41,5%.

«В любой политической системе уровень доверия и уровень одобрения колеблется в определенных пределах. На момент принятия изменений в пенсионное законодательство было некоторое падение, сейчас идет увеличение уровня доверия к президенту. Это связано с тем, что тема изменений в пенсионной системе прошла достаточно ровно, она перестала интересовать политически активное население, не было сильных потрясений в обществе. Кроме того, появились разъяснения по этому вопросу, и выступление президента значительно сказалось на отношении граждан к пенсионной реформе и к самому политику. Поэтому рейтинг главы государства выровнялся», — отметил Смирнов.