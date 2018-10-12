Трамп ответил на возможность назначения его дочери постпредом США при ООН

Президент США Дональд Трамп отреагировал на возможность назначения своей дочери Иванки на должность постоянного представителя при ООН.

Трамп отметил, что ему очень приятно, что столько людей доверяет Иванке и хочет видеть ее в этой должности.

«Она бы потрясающе показала себя на этом посту, но я уже слышу, как меня обвиняют в непотизме!», — написал он в твиттере.

Ранее сообщалось, что в потенциальный список кандидатур на должность постпреда США при ООН после ухода Никки Хейли телеканал CBS News внес бывшего заместителя советника по национальной безопасности президента США Дину Пауэлл, дочь президента США Иванку Трамп и бывшего сенатора и демократа Джо Либермана.