USA Today: кандидаты-женщины на выборах в США могут перестроить политический ландшафт

Накануне промежуточных выборов в конгресс США среди кандидатов-демократов наблюдается рекордный гендерный разрыв из-за большого количества женщин, пишет USA Today.

Как отмечает американская газета, борьба с Бреттом Кавано за утверждение на пост в Верховный суд, которая была связана с сексуальным скандалом, вызвала негативную реакцию среди тех, кто склонен считать, что движение против харассмента #MeToo «зашло слишком далеко», говорится в материале. Можно назвать это «гендерной войной», однако промежуточные ноябрьские выборы могут стать своего рода репетицией для президентских выборов 2020 года, а также полностью перестроить политический ландшафт страны.

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Однако ирония заключается в том, что всплеск кандидатов-женщин на промежуточных выборах в конгресс начинаются с первого поражения женщины — Хиллари Клинтон, которая была выдвинута кандидатом в президенты США от Демократической партии, пишет USA Today. Именно Клинтон помогла женщинам вступить в новую эру политической деятельности.

Между тем, гендерный разрыв накануне промежуточных выборов в конгресс США происходит не только за счет кандидатов-женщин, но и женщин-избирателей, а также вопросов и проблем, которые они включают в повестку, заключил социолог Марджи Омеро.