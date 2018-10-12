Глава МИД Киргизии подал в отстаку

Глава министерства иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев сообщил, что подал в отставку на фоне заявлений посла страны а Южной Корее, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Сообщается, что посол Киргизии в Сеуле Кылычбек Султан обнародовал факты нарушений сотрудниками посольства Киргизии Малайзии в 2015-2016 годах и руководством внешнеполитического ведомства. В МИД Киргизии в свою очередь заявили, что также обладают данными о нарушениях со стороны посла.

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«Проработав 6 лет министром иностранных дел Кыргызской Республики, подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Глава государства отставку принял», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Совбез Киргизии провел внутреннее расследование и выявил утечку служебных документов и слабую кадровую политику в ведомстве.

Ранее сообщалось, что парламент Киргизии утвердил нового премьера.