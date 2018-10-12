CNBC назвал возможных кандидатур на пост канцлера ФРГ после Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель, власть которой все больше ослабевает, возглавляет теперь уже «хрупкое и расколотое» коалиционное правительство, отмечает CNBC.

Меркель сталкивается с сопротивлением внутри своей собственной партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС). После подобного внутриполитического кризиса уместно ставить вопрос о том, кто может возглавить правительство ФРГ вместо Ангелы Меркель, которая занимает его с 2005 года, отмечается в материале. Ее оценивали в качестве движущей силы «финансового благоразумия» в еврозоне во время кризиса, отмечает CNBC. Ее миграционная политика во время того, как Европа переживала сильнейший наплыв мигрантов и беженцев, также получила поддержку. Однако решение впустить в Германию в 2015 году более миллиона мигрантов стоило ей очень дорого, отмечает американский телеканал.

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Политические проблемы Меркель побудили немецкую прессу задать вопрос, как долго канцлер ФРГ может оставаться у власти. На данный момент очевидного преемника на позиции канцлера Германии нет, но эксперты считают, что прагматичная Меркель вряд ли захочет долго оставаться у власти, говорится в материале.

Скорее всего, Меркель останется у власти в течение следующих 18-24 месяцев, однако не следует исключать и более резкого ухода, рассказал CNBC Квентин Пил из Королевского института международных отношений в Лондоне. Тем не менее, эксперты выдвигают небольшой список замен Меркель. Так, пост канцлера ФРГ может занять новый генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, говорится в материале. Немецкий политик разделяет практичный подход Меркель. В этом же списке министр здравоохранения Йенс Шпан, председатель фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус, а также министр обороны Урсула фон дер Ляйен, однако последняя «слишком амбициозна» по мнению членов партии, рассказал CNBC.