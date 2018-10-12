Адвокат порноактрисы рассматривает президентскую гонку-2020 в качестве борьбы с Трампом

Адвокат американской порноактрисы, рассказавшей ранее о сексуальной связи с президентом США Дональдом Трампом, Майкл Авенатти «всерьез рассматривает» свое участие в президентской гонке в 2020 году в качестве оппозиции Трампу, пишет Huffington Post.

По словам Авенатти, окончательное решение о том, будет ли он вступать в избирательную гонку примет к началу января.

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«Я твердо верю, что будущее республики будет зависеть от результатов этой гонки», — сказал Авенатти.

Он также добавил, что не считает себя единственным человеком, который сможет одержать победу над Трампом, но, по его словам, это короткий список.

Издание напоминает, что Авенатти всегда находился в напряженных отношениях с американским президентом, которого зачастую критикует публично. Адвокат представляет защиту интересов американской порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд), которая ранее рассказала о романе с Трампом в 2006 году.

В настоящее время порноактриса судится с президентом США и его бывшим личным адвокатом Майклом Коэном. Президент США Дональд Трамп отрицает связь с Дэниелс.

Ранее сообщалось, что Трамп пытался юридически заставить молчать порноактрису об их связи. О личной роли, которую президент США сыграл в юридических усилиях по обеспечению соглашения с Дэниэлс, впервые сообщила газета The Wall Street Journal. Тогда издание сообщило о существовании сделки с порноактрисой и ее размере в $130 тысяч. Дональд Трамп отрицал эти сообщения и говорил, что не знает о существовании такой сделки.