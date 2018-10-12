Reuters: претендентка на место Хейли в ООН отказала Трампу

Бывший заместитель советника по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Дина Пауэлл отказалась становиться постпредом страны в ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп и Пауэлл обсудили вопрос ее возможного назначения по телефону. Пауэлл заявила главе государства, что польщена подобным предложением, но предпочитает продолжить работу в руководстве инвестиционного банка Goldman Sachs Group.

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Согласно информации источников, в настоящее время Трамп рассматривать на место нынешнего постпреда США в ООН Никки Хейли Келли Крафт, которая является послом США в Канаде, и министра внутренних дел страны Райана Зинке.

Ранее сообщалось, что в потенциальный список претендентов на должность постпреда США при ООН внесены кандидатуры бывшего заместителя советника по национальной безопасности президента США Дины Пауэлл, дочери президента США Иванки Трамп и бывшего сенатора и демократа Джо Либермана.