Россия предлагала США дать письменные гарантии невмешательства в дела

Директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко рассказал, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону подписать взаимные обязательства о невмешательстве во внутренние дела друг друга, однако получила отказ, передает РИА «Новости».

По его словам, в последний раз такое предложение российская сторона делала в преддверии саммита между президентами России и США в Хельсники, однако ответ американской стороны был отрицательный.

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«Сейчас мы предлагаем провести обмен письмами примерно такого же содержания, например, между главами внешнеполитических ведомств России и США», — сказал Борисенко.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты от российского предложения «упорно уходят, просто категорически отказываются». Он предположил, что американцы не хотят брать на себя обязательства о невмешательстве в российские дела.

Ранее сообщалось, что в МИД прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа 11 ноября.