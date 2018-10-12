Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын направили друг другу поздравительные телеграммы в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава КНДР в поздравительной телеграмме послал Путину и населению России «теплый привет».

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«Отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Россией, уготовленные предыдущими руководителями, беспрестанно укреплялись и развивались на принципах взаимного уважения, добрососедства, и взаимного благоприятствования», — передает ЦТАК содержание поздравительной телеграммы.

Также в ней подчеркивается, что отношения между российской и северокорейской сторонами соответствуют «требованиям новой эпохи».

В свою очередь, Путин в поздравительной телеграмме указал на «значительный опыт конструктивного сотрудничества» между странами и выразил надежду, что стороны продолжат наращивание «взаимовыгодных связей».

Ранее в Кремле подтвердили подготовку к визиту Ким Чен Ына.