Путин освободил от обязанностей посла России в ОАЭ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который освобождает от обязанностей российского посла в Объединенных Арабских Эмиратах Александра Ефимова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Ефимова Александра от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Объединенных Арабских Эмиратах», — говорится в указе №582, который подписал президент.

Ранее сообщалось, что Путин уволил своего спецпредставителя по развитию торговли с Украиной.