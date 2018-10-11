Госдеп прокомментировал информацию об освобождении пастора в Турции

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт прокомментировал информацию о том, что Вашингтон и Анкара договорились об освобождении американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, Госдеп не знает о «тайной сделке» между США и Турцией.

Реклама

Ранее СМИ сообщили, что США и Турция заключили секретное соглашение об освобождении Брансона.

Как отмечалось, пастора могут освободить после судебных слушаний, которые пройдут 12 октября.