Hindu: США не должны мешать стратегическому партнерству России и Индии

У России и Индии есть большой потенциал для дальнейшего двустороннего сотрудничества, поскольку Москва располагает богатством природных ресурсов, в которых нуждается Нью-Дели, пишет The Hindu.

Однако будут ли задействованы такие возможности в российско-индийских отношениях зависит от того, насколько хорошо индийское правительство и бизнес понимают тонкости деловых отношений с Россией, говорится в материале.

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Издание отмечает, что согласно распространенному мнению, позиции двух государств расходятся по ключевым вопросам, относящихся к соседним с Индией странам: Пакистану, Китаю и Афганистану. Помимо этого, считается, что Россия и Индия расходятся во взглядах на стратегическое партнерство с США, в том числе по Индо-Тихоокеанскому региону.

Тем не менее, даже до введения на территории США закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA) среди индийского истеблишмента наблюдалось замешательство в вопросе антироссийских санкций, отмечается в материале.

Угроза российско-индийскому оборонному сотрудничеству выходит за рамки приобретения ЗРК С-400. Автор отмечает, что любая сделка между Россией и Индией в оборонном секторе может быть подвержена рискам санкций со стороны Вашингтона. Однако они, в свою очередь, лишь скажутся на продаже Индии вооружения США, подчеркивает издание. Учитывая американскую политическую реальность, системного решения для этой проблемы на данный момент не видно, констатирует издание. Как отмечает The Hindu, Индии не следует выбирать стратегическое партнерство с одним государством, как замену с другим. Тем не менее, индийско-американский диалог не должен сильно влиять на диалог с Россией.