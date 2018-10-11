Politico: ФБР обвинило Белый дом в ограничении «дела Кавано»

Директор ФБР Кристофер Рэй рассказал сенату США о том, что Белый дом ограничивает возобновление расследования в отношении утвержденного на пост в Верховный суд Бретта Кавано,

с которым ранее вспыхнул сексуальный скандал, пишет Politico.

По словам Рэя, в этих условиях расследование против Кавано, которого обвиняют в сексуальном насилии 36-летней давности, проводится иначе, чем другие расследования ФБР. Он также добавил, что охват расследований в отношении кандидатов на пост судьи диктуется Белым домом, говорится в материале. Глава ведомства отказался обсуждать конкретные детали, связанные с ограничениями, поступающими от Белого дома.

Издание напоминает, что ранее сенаторы-демократы жаловались, что расследование ФБР по обвинению Бретта Кавано в сексуальном насилии было слишком ограничено. В частности, претензии демократов были к отсутствию повторного допроса свидетелей и самого Кавано. В это же время республиканцы говорили о том, что ведомство предпринимает достаточные усилия для расследования предполагаемого харассмента со стороны Кавано.