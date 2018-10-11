New York Magazine рассказал о секретном плане Обамы при победе Клинтон на выборах-2016

Бывший президент США Барак Обама в 2016 году подготовил план на случай, если бы кандидат в президенты Дональд Трамп проиграл и отказался принять результаты выборов, написал New York Magazine со ссылкой на двух бывших советников Обамы — бывшую помощницу по коммуникациям Дженнифер Псаки и его спичрайтера Бена Роудса.

Спичрайтер Обамы Бен Роудс заявил журналу, что у администрации в то время были серьезные причины для опасений, потому что при победе Хиллари Клинтон, Трамп не принял бы результаты выборов.

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«Это была не гипотетическая ситуация. Тогда об этом говорил сам Трамп во время своей предвыборной кампании», — сказал Роудс.

Во время выборов 2016 года Трамп открыто высказывал предположение о том, что выборы сфальсифицированы.

В частности, план Обамы, к созданию которого были привлечены бывшие американские президенты, конгрессмены-республиканцы, высшие должностные лица и даже экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, представлял собой попытку предотвратить политический кризис, подтвердив результаты выборов.

Предполагалось, что если Трамп попытается оспорить победу Клинтон, то они подтвердят результат, а также выводы, сделанные разведывательным сообществом США о том, что «российское вмешательство» сыграло в пользу Трампа, а не Клинтон, говорится в материале. Отмечается, что до проведения президентских выборов некоторые республиканцы знали о предполагаемом вмешательстве России из брифингов американской разведки.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.