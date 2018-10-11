Трамп: Южная Корея не отменит санкции против КНДР без разрешения США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Южная Корея не снимет санкции с КНДР без одобрения США. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, власти Южной Кореи не предпринимают никаких шагов без одобрения Соединенных Штатов.

«Они (Южная Корея. — Газета.Ru) не сделают этого (отменят санкции) без нашего одобрения», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что его новая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится после выборов в американский конгресс.