Трамп: Южная Корея не отменит санкции против КНДР без разрешения США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Южная Корея не снимет санкции с КНДР без одобрения США. Об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа, власти Южной Кореи не предпринимают никаких шагов без одобрения Соединенных Штатов.
«Они (Южная Корея. — Газета.Ru) не сделают этого (отменят санкции) без нашего одобрения», — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что его новая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится после выборов в американский конгресс.