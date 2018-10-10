Путин и Трамп могут встретиться в День святого Валентина

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться в Финляндии в День святого Валентина, передает газета Helsingin Sanomat .

Президент Финляндии Саули Ниинисте отметил, что «ситуация на удивление стала меняться к лучшему» из-за роста интереса с американской стороны.

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Отмечается, что переговоры сторон продвинулись настолько, что идет речь о выборе дат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не ведется.