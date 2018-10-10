Hill: влияние России растет на постсоветском пространстве из-за слабости США

Российское влияние растет на территории бывшего Советского Союза за счет падения американского влияния, пишет Джеймс Койл, эксперт из «Атлантического Совета» в The Hill.

Автор считает, что Соединенным Штатам необходимо активнее взаимодействовать с мировым сообществом, пока русский язык не стал главенствующим и не заменил английский в сфере торговли. По его словам, из-за низкого влияния США постсоветские страны все чаще обращаются за поддержкой к Кремлю.

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Например, успехи России в Сирии привели к тому, что теперь и Турция закупает российские ЗРК С-400. Несмотря на угрозу американских санкций Индия также готова приобрести систему российского вооружения на сумму $5 млрд.

Между тем, была надежда, что приход к власти в Армении оппозиционного лидера Никола Пашиняна означает, что страна готова повернуть в сторону демократического Запада. Однако уклон Армении в сторону России все еще продолжается, констатирует Койл. Так, на встрече с президентом России Владимиром Путиным Пашинян заверил в стратегическом характере российско-армянских отношений.

Несмотря на проблемы в российско-грузинских отношениях официальные лица двух стран также регулярно проводят переговоры и возобновляют экономические связи, говорится в материале. Помимо этого, Молдавия тоже старается улучшить отношения с Россией, а ее президент Игорь Додон выступает за более тесные связи с Москвой.

И на Востоке, и на Западе российское влияние продолжает расти по мере того, как ослабевают позиции США, заключает Койл.