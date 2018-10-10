Киев отказался от участия наблюдателей СНГ в выборах президента

Украинская сторона отказывается от участия наблюдателей от СНГ в мониторинге президентских выборов, которые пройдут в стране в 2019 году, сообщил глава Исполкома содружества Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

«Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участии в наблюдении за выборами», — сказал Лебедев.

Он добавил, что в связи с этим мониторинговая миссия СНГ «вряд ли» поедет на эти выборы.