CBS News назвал возможных претендентов на место постпреда США при ООН

В потенциальный список кандидатур на должность постпреда США при ООН после ухода Никки Хейли телеканал CBS News внес бывшего заместителя советника по национальной безопасности президента США Дину Пауэлл, дочь президента США Иванку Трамп и бывшего сенатора и демократа Джо Либермана.

Президент США Дональд Трамп во вторник сказал, что у него есть пять кандидатур для замены постпреда США при ООН Никки Хейли, которая уходит с занимаемой должности, пишет The Hill.

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По словам Трампа, в этом коротком списке значится и Дина Пауэлл — бывший заместитель советника по национальной безопасности президента США.

Как отмечает CBS News, влияние Хейли на внешнюю политику США было сильным в первые полтора года срока Трампа. Ее власть заметно ослабла после того, как в должность вступили госсекретарь США Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон, добавляет телеканал.

Тем не менее, ранее Иванка Трамп заявила, что не планирует занимать пост постоянного представителя США при ООН после ухода Никки Хейли.

Кандидатура сенатора от штата Коннектикут Джо Либермана, который ранее был членом демократической партии США, является не самой типичной для этой позиции, добавляет телеканал CBS. Однако Трамп может рассматривать Либермана, так как тот склонен поддержать «произраильский подход» президента США в вопросах урегулирования и безопасности в международной политике.

Дина Пауэлл проработала в администрации президента менее года, но сыграла решающую роль в разработке ближневосточной политики, особенно в вопросе установления более дружественных отношений с Саудовской Аравией, говорится в материале.