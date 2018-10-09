Постпред России при ООН высказался об уходе Хейли

Постпред России при ООН Василий Небензя сожалеет об уходе Никки Хейли с поста постпреда США, сообщает РИА «Новости».

«Я сожалею, что она уходит. У нас хорошие рабочие отношения, несмотря на все имеющиеся разногласия между нами», — сказал Небензя.

Он отметил. что решение Хейли нужно уважать.

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Также постпред России отметил харизму Хейли и добавил, что Россия готова работать с любым постпредом, которого назначит президент США и одобрит сенат.

Ранее Хейли заявила об уходе с поста в конце года. Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассмотрит кандидатуру Дины Пауэлл на пост постпреда при ООН.