Трамп высказался о кандидатах на место Хейли

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал рассмотреть кандидатуру Дины Пауэлл на должность постпреда страны при ООН, передает Reuters.

По словам главы государства, в выборе подходящей кандидатуры на этот пост ему поможет нынешний постпред страны в ООН Никки Хейли.

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При этом президент также выразил сожаление в связи с тем, что не может назначить на эту должность свою дочь Иванку. Трамп объяснил, что из-за подобного назначения его могли бы обвинить в продвижении членов семьи на высокопоставленные должности.

Ранее сообщалось, что вместо уходящей в отставку Никки Хейли постпредом США при ООН может стать бывшая советница американского президента Дональда Трампа Дина Пауэлл.