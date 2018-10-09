Индийского министра обвинили в сексуальных домогательствах

В Индии государственный министр иностранных дел Мобашар Джавед Акбар был обвинен в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает NDTV.

Согласно имеющейся информации, обвинения против министра выдвинула журналистка Прия Рамани. Уточняется, что Акбар в прошлом также был известным журналистом.

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«У значительного числа женщин есть еще худшие истории об этом хищнике, возможно, они поделятся», — заявила Рамани.

Как отмечается, в индийском МИДе пока не прокомментировали обвинения в адрес Акбара.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обвинения в сексуальных домогательства против Бретта Кавано, который стал членом Верховного суда, являются «обманом» демократов.